Odunpazarı ile AKUT işbirliği artacak
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Odunpazarı ile AKUT işbirliği artacak

16.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Odunpazarı ile AKUT işbirliği artacak

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibinin Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaretinde işbirliği konuları ele alındı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibinin Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaretinde işbirliği konuları ele alındı.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, AKUT ile Odunpazarı Belediyesi arasındaki işbirliğine kadar birçok konu konuşuldu. 1-7 Mart'ın Türkiye'de tarih boyunca büyük acılara neden olan deprem ile ilgili farkındalık oluşturmak için 'Deprem Haftası' ilan edildiğini belirten AKUT Eskişehir Seminer Birim Sorumlusu Ahmet Aracı, depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlattı. Aracı, 14 Mart'ın ise AKUT'un 25'inci kuruluş yıldönümü olduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi ve AKUT'un birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili Başkan Kurt'la fikir alışverişi de yapan AKUT ekibi, Odunpazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (OBAK) için Başkan Kurt'u tebrik etti.

AKUT Eskişehir ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan AKUT'u tebrik etti. AKUT'un deprem bölgelerinde çok önemli gelişmelere imza attığını ifade eden Başkan Kurt, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizdi. Bir an önce deprem gerçeği ile yüzleşilmesi gerektiğinin altını çizin Başkan Kurt, "Hükümet artık deprem ile ilgili bir adım atmalı. Bilim insanları, uzamanlar yıllardır uyarıyor. Ama henüz ciddi bir adım atılmadı. Bir an önce, daha fazla can kaybı yaşanmadan gereken yapılmalı" dedi.

Odunpazarı Belediyesi olarak AKUT ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kurt, AKUT Eskişehir ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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