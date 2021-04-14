Ödüllü Arçelik Imperium Go kablosuz şarjlı dik süpürge ile kolay temizlik
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Ödüllü Arçelik Imperium Go kablosuz şarjlı dik süpürge ile kolay temizlik

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Ödüllü Arçelik Imperium Go kablosuz şarjlı dik süpürge ile kolay temizlik

Arçelik, tüketicilerini Imperium Go kablosuz şarjlı dik süpürge ile buluşturuyor.

Arçelik, tüketicilerini Imperium Go kablosuz şarjlı dik süpürge ile buluşturuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, özelliklerinin yanı sıra aldığı ödüllerle de adından söz ettiren Arçelik Imperium Go, tasarım dünyasının en önemli yarışmalarından biri olan ve otoritelerce kabul edilen bir kalite onayı olma özelliği taşıyan Red Dot Ödülleri ve tasarım alanında dünyanın en saygın ve bağımsız ödül organizasyonlarından IF Design'da aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

165 W emiş gücü ile evin ana süpürgesi kadar güçlü, katlanabilen borusu sayesinde yatak ve koltuk altı gibi ulaşılması zor yüzeylere eğilmeden kolay erişim sağlayan Imperium Go kablosuz şarjlı dik süpürge, etkili bir temizlik imkanı sunuyor.

450 W güçle çalışan ve fırçasız motor teknolojisi (BLDC) yüksek performans sağlayan Arçelik Imperium Go, fırçasında bulunan LED ışığı sayesinde gözden kaçan veya görülmeyen kirlerin detaylı bir şekilde temizlenmesine olanak tanıyor. 28.8V Li-ion pili ile uzun pil ömrüne sahip olan Arçelik Imperium Go, kullanıcı dostu manyetik özellikli mobil şarj istasyonu ile evin her köşesine taşınabiliyor.

TrayClean özelliği ile tek elle toz haznesini kolayca boşaltma imkanı sağlayan Arçelik Imperium Go kablosuz şarjlı dik süpürge, kendi kendine dik durabilen tasarımıyla da dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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