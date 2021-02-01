Ödüllü akademisyenler Rektör Prof. Dr. Çalış'ı ziyaret etti

TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri tevdi edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri tevdi edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görülen ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses ve İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş Rektör Çalış'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Ödüle layık görülen akademisyenleri tebrik eden Çalış, bu yıl Erciyes Üniversitesi olarak en çok ödül alan ikinci üniversite olduklarını belirtti.

ERÜ'nün araştırma üniversitesi olduğunu hatırlatan Çalış, şunları kaydetti:

"Geçen yıl iki ödül almıştık. Bu yıl ise dört ödülümüz var. Araştırma üniversitesi parametrelerinden biriside TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri sayısı. Gerçekten 2020 verileri için sizlerin almış olduğu ödüller bizim için büyük katkı oldu. Her şeyden önemli olan ise bu ödüllerin manevi değeri. Bir bilim adamının, bir araştırmacının alabileceği en yüksek ödüllerden birisi Nobel Ödülü'dür. Ama onun öncesinde ülke geneline baktığımızda, en büyük ödüllerden birini almış bulunmaktasınız. Bizleri çok gururlandırdınız. Başarınızın devamını diliyoruz. Şahsım, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum."

Akademisyenler de katkılarından dolayı Rektör ???????Çalış'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin