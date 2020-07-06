Nusaybin'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PBR 12 plakalı tır ile 47 H 0466 plakalı minibüs Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada bir kişi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA