Nusaybin'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
06.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:30
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PBR 12 plakalı tır ile 47 H 0466 plakalı minibüs Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada bir kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA