İSTANBUL (DHA) - Nurus, kendi kargo uçağını üretecek

ANKARA'da, 1927'de küçük marangoz atölyesinde faaliyete başlayıp, bugün 50 ülkeye ofis mobilyaları ihraç eden Nurus, kendi kargo uçağını üretmeye hazırlanıyor. Nurus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Renan Gökyay, kargo uçağı projeleri olduğunu belirterek, "Kargo uçağı yaklaşık 300 kilo yük taşıma kabiliyetinde olacak. 10-12 metre kanat açıklığında olacak, insansız çalışacak, fosil yakıtlı motora sahip olacak. Sivil kargo taşıma amaçlı, çok kısa ve toprak pistlere inip kalabilen kargo uçağı olacak. Uçabilecek ilk modeli 16 ay içinde elimize alabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Nurus, Ankara'da 1927 yılında marangoz ustası Nurettin Kunurkaya tarafından marangoz atölyesi olarak kuruldu. Nurettin Usta'nın kısaltması olan 'Nurus' 1988'den bu yana 3'üncü kuşak tarafından yönetiliyor. Ev mobilyası üretimi ile faaliyetine başlayan şirket, 1974 yılından sonra ofis mobilyası üretimine yönelerek, bu alanda adını duyurdu. Şimdi Ankara'nın Sincan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde 45 bin metrekarelik alanda teknolojik üretim tesisine sahip şirket, üretimin yüzde 40'lık kısmını İngiltere'den Hindistan'a, İtalya'dan Malezya'ya, Hollanda'dan Yeni Zelanda'ya kadar 50 ülkeye ihraç ediyor. Pandemi öncesi yeni yatırım kararları alan firma, ihtiyaçlarının yüzde 95'ini kendi karşılayabilen, dikey entegre teknoloji şirketine dönüştü. Nurus'un yatırımlarının toplamı bu yıl itibarıyla 10 milyon euro oldu.

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Şaduman UNUTMAZ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, -