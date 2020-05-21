Nurdağı Kaymakamı ve belediye başkanı pazar yerlerini denetledi
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçede kurulan sebze ve giyim pazarında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.
21.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:24
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçede kurulan sebze ve giyim pazarında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.
Alınan önlemleri yerinde denetleyen Akça ve Kavak, Ramazan Bayramı öncesi, ilçede perşembe günleri kurulan sebze ve giyim pazarında vatandaşlara koronavirüsle ilgili 14 kurala uymaları ve evde kalmaları çağrısında bulundu.
Akça ve Kavak, vatandaşlardan maske takmalarını ve sosyal mesafeye uymalarını istedi.
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Kaynak: AA