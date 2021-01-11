Number One frekansı kaç? Number One FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Number 1 FM radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Number One FM frekans numarası kaçtır? Number One FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Number One FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Number One FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Number One FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Number One FM frekans numaraları!
NUMBER ONE FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Number 1 FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
90.4 : Antalya
90.5 : İzmir
99.7 : Kayseri
101.5 : Ankara
101.7 : Kuşadası
102.3 : Bodrum
102.4 : İstanbul, Bursa, Kocaeli
102.5 : Eskişehir, Marmaris, Göcek
Number 1 Türk FM Frekansları:
88.8 : İskenderun, Kayseri
89.7 : Çanakkale
92.3 : Eskişehir
93.9 : Kuşadası
95.9 : İzmir
96.3 : Antalya
96.6 : Çeşme
97.4 : Ankara
98.6 : Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya
98.7 : Göcek, Marmaris
98.9 : Bodrum
101.5 : Hatay
107.7 : Adana
Number One FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Number One FM radyosunu açabilirsiniz.