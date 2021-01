Number One frekansı kaç? Number One FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Number 1 FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Number One FM frekans numarası kaçtır? Number One FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Number One FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Number One FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Number One FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Number One FM frekans numaraları!

NUMBER ONE FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Number 1 FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

90.4 : Antalya

90.5 : İzmir

99.7 : Kayseri

101.5 : Ankara

101.7 : Kuşadası

102.3 : Bodrum

102.4 : İstanbul, Bursa, Kocaeli

102.5 : Eskişehir, Marmaris, Göcek

Number 1 Türk FM Frekansları:

88.8 : İskenderun, Kayseri

89.7 : Çanakkale

92.3 : Eskişehir

93.9 : Kuşadası

95.9 : İzmir

96.3 : Antalya

96.6 : Çeşme

97.4 : Ankara

98.6 : Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya

98.7 : Göcek, Marmaris

98.9 : Bodrum

101.5 : Hatay

107.7 : Adana

Number One FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Number One FM radyosunu açabilirsiniz.