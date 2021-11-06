Nostaljik minibüslere ikinci baharı yaşatıyor, telefonları susmuyor

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 40 yıllık karoserci olan 53 yaşındaki Mahmut Şahin, eski atıl durumdaki minibüsleri tamir ederek film sektörüne kazandırıyor.

Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) kaporta boya ustası olan, aynı zamanda karoser işi yapan Mahmut Şahin, eski minibüsleri elden geçirerek ömürlerini uzatıyor. Tamir ettiği otobüs firmalarının kendisini sosyal medyada paylaşması üzerine İstanbul gibi büyük şehirlerde gerçekleşen film çekimleri için de minibüs yaptığını belirten Şahin, genellikle nostaljik minibüsler yaptığını belirtti.

"Telefonlarımız susmuyor"

Tarihi geçmiş minibüsleri sıfırdan yaptığını ifade eden Şahin, "Küçüklüğümüzde bir ustamızın yanına girdik. Halen bu mesleğe devam ediyoruz. Genellikle büyük otobüsler, nostajlik minibüsler, takla atmış, yan yatmış, otobüsleri komple sıfırdan bizden çıkıyor. Genelde firmalar geliyor. Kazalı otobüsleri komple tamamen yaparak anahtar teslim veriyoruz. Genelde İstanbul çekimleri için, ufak panzer kasaları nostaljik olarak kullanmak istiyorlar. Bunlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Yaptığımız otobüs şirketleri bize sosyal medyaya atıyor. Bu kişiler takip ediyor. Zaten telefonlarımız susmuyor. İnsanlar ihtiyaçlarına göre minibüs istiyorlar bizden. Bizden onlara plan proje yapıyoruz. Çizim yapıyoruz. Tarihi geçmişi minibüsleri 60'lar, 70'lerdeki minibüsleri sıfırdan yapıyoruz" dedi.

Mahmut Şahin günümüzde yaptığı minibüslerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak 30 yaşındaki Kadir Mert isimli gencin hayali olan school bus (okul otobüsü) konseptinde bir karavan otobüs yaptı. - SAMSUN