Nöbetçi Eczane (04.12.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (04.12.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Nöbetçi Eczane (04.12.2021)

GÜNDÜZYücelen EczanesiTel: 0332 710 53 03Adres: Rasim Erel Cad. Şehirkent Sitesi Altı Finansbank YanıÖzdoğan EczanesiTel: 0332 710 00 88Adres: Türbe Mah.

GÜNDÜZ

Yücelen Eczanesi

Tel: 0332 710 53 03

Adres: Rasim Erel Cad. Şehirkent Sitesi Altı Finansbank Yanı

Özdoğan Eczanesi

Tel: 0332 710 00 88

Adres: Türbe Mah. Eski Diş Kliniği Arkası

Lokman Hekim Eczanesi

Tel: 0332 777 00 42

Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi Arkası

GECE (00: 00' dan Sonra)

Yücelen Eczanesi

Tel: 0332 710 53 03

Adres: Rasim Erel Cad. Şehirkent Sitesi Altı Finansbank Yanı

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