Nöbetçi Eczane (04.12.2021)
GÜNDÜZYücelen EczanesiTel: 0332 710 53 03Adres: Rasim Erel Cad. Şehirkent Sitesi Altı Finansbank YanıÖzdoğan EczanesiTel: 0332 710 00 88Adres: Türbe Mah.
GÜNDÜZ
Yücelen Eczanesi
Tel: 0332 710 53 03
Adres: Rasim Erel Cad. Şehirkent Sitesi Altı Finansbank Yanı
Özdoğan Eczanesi
Tel: 0332 710 00 88
Adres: Türbe Mah. Eski Diş Kliniği Arkası
Lokman Hekim Eczanesi
Tel: 0332 777 00 42
Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi Arkası
GECE (00: 00' dan Sonra)
Yücelen Eczanesi
Tel: 0332 710 53 03
Adres: Rasim Erel Cad. Şehirkent Sitesi Altı Finansbank Yanı
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