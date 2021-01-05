Nizip'te uygulama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi
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Nizip'te uygulama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi

05.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:34
Nizip'te uygulama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Nizip ilçesinde yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Nizip ilçesinde yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ile 1 tabanca ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ve tabancaya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında soruşturma başaltılığını bildiren yetkililer, ayrıca yapılan uygulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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