Nizip'te engelli araçları tamir edilip sahiplerine teslim edildi

Nizip ilçesindeki engelli vatandaşların bozulan araçları belediye ekiplerince tamir edilip sahiplerine teslim edildi.

İlçedeki engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması amacıyla çalışma başlatan Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri, akülü veya tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek arıza yapan araçları Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım Atölyesi'ne götürdü.

Burada yapılan işlemlerin ardından yeniden kullanılabilir hale gelen araçlar, belediye ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Verilen hizmetten duyulan memnuniyeti ifade eden engelliler, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu