Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Hastane Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Sarı, "hayırlı işler" dileklerinde bulundu.

Talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimat veren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Nizip'te değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz." dedi.

Esnaf ise ziyaret için Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mehmet Nuri Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Mario Balotelli Mustafa Denizli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:33:26. #1.12#