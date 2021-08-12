Nijerya'nın Kebbi eyaletinde kolera salgını 146 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 146 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 146 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sir Yahaya Memorial Hastanesi Genel Sekreteri Aminu Bunza, yerel basına yaptığı açıklamada, Kebbi eyaletinin Sakaba bölgesinde görülen ilk kolera vakasının ardından salgının 20 eyalete yayıldığını belirtti.

Bunza, eyalette 2 bin 28 kişiye kolera teşhisi konulduğu, 146 kişinin öldüğünü kaydetti.

Hükümetin salgının etkili olduğu bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaptığını aktaran Bunza, bölge halkına da tedbirli olma çağrısında bulundu.

Bunza, sağlık personelini, şüpheli vakalara evde hizmet vermekten kaçınmaları ve durumu en yakın sağlık kuruluşuna bildirmeleri konusunda uyardı.

Ülkede genelinde ocaktan bu yana 800'den fazla kişi koleradan yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu