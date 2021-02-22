Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı başladı

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oylar sayılmaya başlandı.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane'nın yarıştığı seçimlerde, ilk geçici sonuçların 72 saat içerisinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Dün oy verme süreci devam ederken, Tillaberi bölgesinde, seçim komisyonu üyelerini taşıyan araca yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırının dışında seçimlerin büyük ölçüde sakin geçtiği belirtilmişti.

Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin bulunduğu Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu dün yapılmıştı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Ousmane yarışmıştı.

Kamuoyu yoklamaları, hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı ve 2 kez Dışişleri Bakanlığı ve akabinde İçişleri Bakanlığı yapmış 61 yaşındaki Bazoum'u şanslı gösteriyor.

Buna karşın ülkeyi 1993'ten 1996'ya kadar yöneten ve darbeyle devrilen muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı 71 yaşındaki Ousmane'nın de sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan