Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı başladı

22.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:02
Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı başladı

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oylar sayılmaya başlandı.

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oylar sayılmaya başlandı.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane'nın yarıştığı seçimlerde, ilk geçici sonuçların 72 saat içerisinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Dün oy verme süreci devam ederken, Tillaberi bölgesinde, seçim komisyonu üyelerini taşıyan araca yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırının dışında seçimlerin büyük ölçüde sakin geçtiği belirtilmişti.

Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin bulunduğu Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu dün yapılmıştı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Ousmane yarışmıştı.

Kamuoyu yoklamaları, hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı ve 2 kez Dışişleri Bakanlığı ve akabinde İçişleri Bakanlığı yapmış 61 yaşındaki Bazoum'u şanslı gösteriyor.

Buna karşın ülkeyi 1993'ten 1996'ya kadar yöneten ve darbeyle devrilen muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı 71 yaşındaki Ousmane'nın de sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Toygun Ateş Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 10:11:47. #1.16#
title