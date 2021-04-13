DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
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DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, dün kardeşi K.A. ile iş yerini bastığı demir ustası Bilal Duyar'ı (33) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan O.A. yakalandı.

NİĞDE'de, dün kardeşi K.A. ile iş yerini bastığı demir ustası Bilal Duyar'ı (33) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan O.A. yakalandı. K.A. ile O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında sanayi sitesindeki iş yerinde meydana geldi. Demir ustası Bilal Duyar, iş yerini basan K.A. ve kardeşi O.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla Duyar'a ateş etti. Duyar boynundan yaralanırken, K.A. ve kardeşi O.A. iş yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duyar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Duyar, kurtarılamadı. Duyar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Saldırganları bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, K.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Polis tarafından aranan O.A. ise bu sabah gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edildi.

DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI
DEMİR USTASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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