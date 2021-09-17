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Niğde Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

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Niğde Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

Niğde Belediyesi'nden Temizlik SeferberliğiNiğde Belediyesi Dünya Temizlik Günü sebebiyle bir temizlik seferberliği başlatıyor.

Niğde Belediyesi'nden Temizlik SeferberliğiNiğde Belediyesi Dünya Temizlik Günü sebebiyle bir temizlik seferberliği başlatıyor. Bu seferberlik kapsamında 18 Eylül Cumartesi günü saat 09. 00'da Belediye önünde toplanılacak ve burada Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla belediyenin önü süpürülecek. Aynı şekilde çevredeki esnafta kendi dükkanlarının önünü süpürerek kampanyaya destek verecekler ve ardından Paşakapı Caddesi'nde farkındalık yürüyüşü yapılacak. Devamında ise Kayardı Yeşilburç Yürüyüş yolunda STK'lar ve vatandaşlarla birlikte çevre temizliği yapılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Dünya temizlik günü vesilesi ile şehrimizde temizlik seferberliği başlatıyoruz. Temizlik imandandır diyen bir peygamberin ümmeti olarak bizlere her koşulda temiz olmak yaraşır. Bir şehrin temizliği o şehrin medeniyet göstergesidir. Kendisine ve çevresine saygısı olan insanlar hiçbir zaman çevrelerine zarar vermez ve kirliliğe yol açmazlar. Bu noktada çevre duyarlılığı olan daha bilinçli nesiller yetiştirmek için dünya temizlik gününe özel bir temizlik etkinliği düzenliyoruz. 18 Eylül Cumartesi günü saat 09. 00'da Belediye Binamızın önünde Dünya Temizlik Günü sebebiyle toplanacak ve kendi binamızın önünü kendimiz temizleyeceğiz. Daha sonra Paşakapı Caddesi'nde farkındalık yürüyüşü yapacağız. Devamında ise Kayardı Yeşilburç Yürüyüş yolunda STK'lar ve vatandaşlarımızın da katılımıyla doğa temizliğini gerçekleştireceğiz. Pırıl pırıl bir Niğde için tüm hemşerilerimizden bu kampanyaya destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber: Niğde Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Haberler
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