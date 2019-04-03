Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görevine Başladı

AK Parti'den Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, mazbatasını aldı.

Özdemir'e mazbatasını, adliyede Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez verdi. AK Parti İl Başkanlığı önünden mehter takımıyla belediye önüne giden Özdemir'i belediye personeli, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Özdemir, önceki Belediye Başkanı Rifat Özkan'dan mührü teslim aldı.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, 4,5 yıllık süreçte yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Özellikle 2009'dan beri önceki AK Parti Belediye başkanlarının büyük hizmetler yaptığını belirten Emrah Özdemir, şunları söyledi:

"Yapılan güzel işler var ama biz daha güzelini yapacağız diye yola çıktık. İnşallah biz de bizden sonra daha iyisini yapacaklara bu görevi alnımızın akıyla teslim etmek nasip olur. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan bu bayrağı en üstlerde dalgalandırabilmektir. Her gelen belediye başkanı daha üste koyarsa en büyük amacımız bu. İnşallah bunun için çalışacağız. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla yola çıktık. İnşallah hakka hizmet etmek adına halkımıza hizmet edeceğiz. Bu şehri ekonomik anlamda daha güçlü daha yaşanabilir bir şehir yapmak adına sizlerle el ele verip bunu başaracağız. Önce birlikte olmamız lazım. Birbirimizi çok sevmemiz ve güvenmemiz lazım. Önce aile olacağız. 130 gün sürdü bu seçim maratonu. Allah'a şükürler olsun bizi hiç bir gün yalnız bırakmadınız. Evleriniz iş yerlerinizi açtınız. Teşkilatımızla milletvekillerimizle halkımızla el ele verdik ve Allah'a şükürler olsun bu noktaya geldik. Benim için esas stres 1 Nisanda başlıyor demiştim ve bu stres başladı. Bu stresi sizlerle birlikte en aza indireceğiz. Önemli olan bu görevin bittiği son gün Allah bize inşallah alnımızın akıyla bu görevi bitirmeyi arkamızda eserin konuşulmasını nasip edecek görev yapmayı nasip etsin. Bizden sonraki nesiller çok daha güzel bir Niğde'de yaşayacaklar. Niğde'den kimse ayrılmak istemeyecek inşallah. Artık göç veren değil göç alan bir Niğde yapacağız."

Konuşmalardan sonra Başkan Özdemir makama geçerek eşi ve çocuklarıyla makama geçti.

Düzenlenen törene Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve partililer katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA