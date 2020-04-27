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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
27.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:52

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,5 artışla 23.866,15 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,8 kazançla 2.857,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 yükselişle 8.717,98 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının ivme kaybetmesi ve salgını kontrol altına almaya yönelik sınırlamaların gevşetilmeye başlanacağına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de geçen hafta tarihi düşüşler kaydeden Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 16.38 itibarıyla yüzde 27,7 azalışla 12,3 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 6,9 artışla 23,1 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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