New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,68 azalışla 31.398,20 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 3.903,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 azalarak 13.816,91 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklenmedik şekilde artmasının ardından negatif bir seyir izledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 861 bine yükseldi.

Öte yandan, ABD'nin iç ve güney bölgelerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bazı eyaletlerde endişe verici düzeydeki elektrik ve ısıtma sorunu devam etti.

Bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle enerji üretim merkezleri çalışamaz hale gelirken, bir çok ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Sert kış şartları nedeniyle Teksas'ta ise petrol üreticileri ve rafineriler faaliyetlerini durdurmak veya kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Teksas'da ham petrol üretiminin haftalarca kesintiye uğrayabileceği endişeleri, fiyatların yükselişinde etkili oldu. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, TSİ 17.56 itibarıyla 61,33 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin