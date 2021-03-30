Nevşehir'de sosyal medyadan terör örgütünü destekleyici paylaşım yapan şüpheli hakkında ev hapsi cezası verildi
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Nevşehir'de sosyal medyadan terör örgütünü destekleyici paylaşım yapan şüpheli hakkında ev hapsi cezası verildi

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de sosyal medyadan terör örgütünü destekleyici paylaşım yapan şüpheli hakkında ev hapsi cezası verildi

Nevşehir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik destekleyici paylaşımlar yapan şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Nevşehir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik destekleyici paylaşımlar yapan şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yapan şüphelinin Avanos ilçesindeki adresini tespit etti.

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ikamete operasyon düzenleyen polis, ismi belirtilmeyen zanlıyı gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe elektronik kelepçeyle ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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