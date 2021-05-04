Nevşehir'de 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirildi
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Nevşehir'de 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirildi

Nevşehir'de 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Nevşehir'de 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Kente kaçak yollarla makaron getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos yolundaki kontrol ve denetleme noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta, üzerinde sahte bandrol bulunan 1 milyon 590 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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