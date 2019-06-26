Nevşehir Belediyespor'a yeni teknik direktör

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'un teknik direktörlüğüne Ergün Aytekin getirildi.

Aytekin ile belediyedeki makamında görüşen Belediye Başkanı Rasim Arı, şampiyonluk yolunda kendisine güvendiğini belirtti.

Tecrübeli hocanın takıma çok şey katacağını ve taraftarların yıllardır arzuladığı 2. lig hasretinin sona ereceğine inandığını kaydeden Arı, taraftarlardan takımlarına sahip çıkmalarını istedi.

Arı, "Bu şehrin insanları her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onlar için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Uzun araştırmalar sonucunda yeni sezon için anlaştığımız Ergün Aytekin hocamızla arzuladığımız başarılara ulaşacağımıza inandık. Hocamıza projelerimizi ve beklentilerimizi anlattık. Tecrübesi ile biz güç katacak hocamızın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarımızı da tamamlayacağız." dedi.

Ergün Aytekin ise Nevşehir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek kırmızı beyazlı camiaya başarı sözü verdi.

Profesyonel futbol hayatına oyuncu olarak 1987 yılında Adana Demirspor'da başlayan Aytekin, sırasıyla Mersin İdman Yurdu, Ispartaspor, Emniyetspor, Bafraspor, Bartınspor ve Kumluca Belediye Spor formalarını giydi.

Futbolculuk kariyerini 1999 yılında Kumluca Belediyespor'da noktalayan Aytekin, 2005 yılında Adana Demirspor'da alt yapı antrenörü olarak görev aldı. Aynı kulüpte daha sonra antrenör olarak çalışan Aytekin, Şanlıurfaspor, Pazarspor, Bugsaş Spor, Kasımpaşa, Erzin Belediye ve Tarsus İdman Yurdu takımlarında antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptı.

2018-2019 futbol sezonunda Pazarspor'u çalıştıran tecrübeli hoca yeni sezonda Nevşehir Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek.

Kaynak: AA