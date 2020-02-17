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Nevşehir 1.Amatör Lig'de 10.hafta maçlar oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı.

17.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:27
Nevşehir 1.Amatör Lig'de 10.hafta maçlar oynandı

1.Amatör Ligde 2 haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı.


Nevşehir İl Temsilciliği tarafından yoğun kar yağışı ve elverişsiz sahalar nedeniyle 1.Amatör Lig müsabakaları iki haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı. 1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında futbolseverler 41 gol izlerken haftanın en farklı skorunu Telekomspor'u 12-0 mağlup eden Ürgüpspor elde etti.


1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında Yazıhüyükspor: 3 Kapadokya Nevşehirspor: 0, Görespor: 8 Kavak Gençlikspor: 2, Kaymaklı Belediyespor: 1 Suvermez Kalespor: 5, Ortahisar Belediyespor: 5 Eğitim Gençlikspor: 1, Nevşehir 1969 Spor: 3 Kapadokya Avanosspor: 1, Telekomspor: 0 Ürügpspor: 12 sonuçları alındı.


Bu sonuçların ardından A Grubunda 22 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 25 puan ve averajla Ürgüpspor liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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