İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'la uzun bir savaşta olduğumuzu biliyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin kuzey sınırındaki Sderot yerleşiminde dokuz yerleşim biriminin liderleri ile bir araya geldi. Görüşmede yerleşim liderleri, yerleşim alanlarında yaşanan güvenlik sorununu dile getirdi. Netanyahu, son dönemlerdeki çatışmalarda Hamas'a ait tünellerin ve mevzilerin tahrip edildiğini kaydederek, ordunun Gazze'den atılan uçurtmaları durdurması için talimat verdiğini ifade etti. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırganlığını sürdürmesi halinde bir 'çelik duvar' ile karşılaşacağını dile getiren Netanyahu, tehdidin bir gecede son bulmayacağını sözlerine ekledi. Netanyahu, "Hamas'la uzun bir savaşta olduğumuzu biliyoruz" dedi. - TEL AVİV