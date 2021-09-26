Neşet Ertaş Mamak'ta türküleriyle anıldı - Haberler
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Neşet Ertaş Mamak'ta türküleriyle anıldı

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Neşet Ertaş Mamak'ta türküleriyle anıldı

Türk Halk Müziği'ne adını altın harflerle yazdıran halk ozanı, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Üreğil Millet Bahçesi'nde türküleriyle anıldı.

Türk Halk Müziği'ne adını altın harflerle yazdıran halk ozanı, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Üreğil Millet Bahçesi'nde türküleriyle anıldı.

Türk Halk Müziğine sayısız eser kazandıran, sazı ve sözü ile milyonların gönlünde taht kuran, büyük üstat Neşet Ertaş'ın 9. ölüm yıl dönümü anma konserinde, Mamak Belediyesi sanatçıları ustaya vefasını onun türkülerini seslendirerek gösterdi. Programa, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük usta Neşet Ertaş'ın "Sen Benimsin Ben Seninim, Kurusa Fidanım, Yanıyorum Yanıyorum, Zahidem, Kaşlarının Karasına, Neredesin Sen, Ah Yalan Dünya, Yolcu, Doyulur Mu" gibi Türk Halk Müziği'ne damgasını vurmuş, unutulmayan eserlerini seslendiren sanatçılar dinleyenleri mest etti.

Dünyaca ünlü bir halk ozanımız Büyük usta Neşet Ertaş'ın sadece İç Anadolu'nun değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş, dünyaca ünlü bir halk ozanı olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

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