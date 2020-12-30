Nazilli'de depo yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nazilli'de depo yangını

30.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:04
Nazilli'de depo yangını

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir yem deposunda çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından dört saatte söndürülürken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir yem deposunda çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından dört saatte söndürülürken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamzallı Mahallesi'nde hayvan yemlerinin depolandığı alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, ASKİ ekiplerinin de desteği ile yangına müdahale ederek, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Depoda büyük maddi hasara neden olan yangında 1500 paket yonca küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli'de depo yangını
Nazilli'de depo yangını
Nazilli'de depo yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli'de depo yangını - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:07:12. #1.14#
title