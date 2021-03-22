Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu
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Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu

22.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:01
Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2-0 öne geçtiği deplasmanda düşme hattında yer alan Atlas Maden Çengelköyspor'la 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor'un 3 puan hasreti 5 haftaya yükseldi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2-0 öne geçtiği deplasmanda düşme hattında yer alan Atlas Maden Çengelköyspor'la 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor'un 3 puan hasreti 5 haftaya yükseldi. Son 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alıp, Teknik Direktör Mesut Toros önderliğinde oynadığı 2 karşılaşmadan 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar, zirvenin 9 puan gerisinde 45 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Son 6 maçında Play-Off hattındaki yerini garantilemeye çalışacak Nazilli ekibi, gelecek hafta ilk 5 yarışı veren Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda sol kanat Aytaç sarı kart cezalısı durumuna düştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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