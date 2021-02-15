NATO'nun insansız hava araçları keşif ve gözetleme görevlerine hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NATO'nun insansız hava araçları keşif ve gözetleme görevlerine hazır

15.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:34
NATO'nun insansız hava araçları keşif ve gözetleme görevlerine hazır

NATO'nun İttifak Kara Gözetleme filosuna bağlı insansız hava araçlarının NATO'nun sınırlarında göreve başlamaya hazır olduğu bildirildi.

NATO'nun İttifak Kara Gözetleme filosuna bağlı insansız hava araçlarının NATO'nun sınırlarında göreve başlamaya hazır olduğu bildirildi.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters tarafından yapılan açıklamada, NATO programındaki insansız hava araçlarının harekat kabiliyetine eriştiği, program sayesinde NATO'nun sınırlarında olup bitenlerle ilgili farkındalığının artacağı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında gazetecilere bilgi verirken, filoda dünyanın en gelişmiş insansız hava araçlarının görev yapacağını, araçların Sahel bölgesinden Avrupa'nın en kuzeyine, Orta Doğu'dan Atlantik Okyanusu'na kadar her bölgede uçabileceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun insansız hava araçlarının karadaki görünüm hakkında istenilen zaman çok detaylı istihbarat sağlayacağını, bu araçların toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcıları bile tespit edebileceğini kaydetti.

NATO müttefiklerinin bu araçların hangi misyonlarını destekleyeceklerini kendilerinin belirleyeceğini ifade eden Stoltenberg, "Uçuşların çoğunun ittifakın doğu ve güney sınırlarında olmasını bekliyorum." dedi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki üsten kontrol edilecek hava araçları NATO'nun sınırları ile uluslararası hava sahasında görev yapacak. Araçlar sayesinde 30 NATO üyesi ülke toplanan istihbaratı kullanabilecek.

"RQ-4D Phoenix" tipi insansız hava araçları yüksek irtifalar dahil her türlü hava koşulunda 30 saat aralıksız uçabilecek. İleri radar sensörleri sayesinde hareket halindeki nesneler tespit ve takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Buse Varol Hüner Coşkuner
Spor Ozan Tufan Arda Turan Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NATO'nun insansız hava araçları keşif ve gözetleme görevlerine hazır - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 19:47:58. #1.15#
title