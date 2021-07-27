NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
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NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu 2'de (SNMCMG2) görevli gemiler İstanbul Boğazından geçti.

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu 2'de (SNMCMG2) görevli gemiler İstanbul Boğazından geçti.

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu2'de (SNMCMG2) görevli gemilerden ikisi Sinop'tan ayrıldı. Gemiler, Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait mayın arama gemisi TCG Akçakoca (M268), ve İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait ESPS Rayo (P42) sabah saatlerinde İstanbul Boğazından geçti. Gemilere Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları eşlik etti. - İSTANBUL

NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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