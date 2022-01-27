Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

Kayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımıyla 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara-Kayseri karayolu üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda K.Ş.'ye ait otomobil durduruldu. Uyuşturucu köpeği 'Çine'nin' de yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen K.Ş., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Narkotik Köpeği 'Çine' 8 kilo uyuşturucu yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title