Nargilecilere ve Kahvelere Büyük Operasyon

POLİS Almanya genelinde son dönemlerde özellikle Lübnan'dan gelen büyük Arap ailelerine yönelik polis operasyonlar düzenliyor. Sosyal yardım almalarına rağmen adlarına kayıtlı milyonlarca Euro değerinde emlak tespit edilen Arap ailelerini mercek altına alan Alman polisi, paraların kaynağını tespit etmeyi amaçlıyor. Büyük Arap ailelerinin uyuşturucu satışı, soygun ve gasp gibi yasa dışı yollarla para elde ettiğinden şüphelenen polis eyalet tarihin en büyük baskınını düzenlendi.

SIFIR TOLERANS

Bin 300 polisin görev yaptığı eyalet tarihindeki en büyük ve en geniş kapsamlı baskınını yaptıklarını söyleyen KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, operasyonun Bochum ayağını yakından takip ettiğini belirterek, "Bugünkü baskınlar bizim suçlulara ve kural tanımazlara sıfır toleransla yaklaştığımızı gösteriyor. Çete üyeleri her zaman tepelerinde olacağımızı bilmeli" dedi. Baskınlar ağırlık olarak nargile içilen iş yerlerine ve kahvehanelere yapıldı. Baskınlar sırasında polis, iş yerlerinin kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğini kontrol ederken, uyuşturucu ve vergi kaçakçılığına yönelik de incelemeler ve aramalar da yaptı. Essen kentinde cebinde 9 bin Euro nakit para çıkan bir kişi gözaltına alındı. Çalışma koşullarını yerine getirmeyen kimi iş yerleri de mühürlendi. Mühürlenen iş yerleri arasında Türklere ait olanlar da var.