Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer: "Her zaman çiftçimizin yanındayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer: "Her zaman çiftçimizin yanındayız"

29.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:34
Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer:

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, oda olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, oda olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Sezer, AA muhabirine, çiftçinin ürünlerinin para etmesi için gübreleme, ilaçlama ve toprak analizi konularında kendilerine yol gösterici olmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde bilinçli çiftçi bilinçli tarım uygulaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Ziraat Odası olarak çiftçilerimizi köylerinde ve tarlalarında ziyaret ediyoruz. Gübre atımına ve ilaçlamaya çok dikkat edilmesini istiyoruz. Çok gübre atmak, çok ürün almak demek değil, toprağın isteğine, arazinin dönümüne göre gübre atmak önemlidir. İlçemizde bulunan tarım arazileri verimli. Sarıyar Mahallesi'nde, seralarda sebzenin her türlüsü yetiştirilmektedir."

İlçede son zamanlarda ipek böceği ve lavanta üretiminin teşvik edildiğini aktaran Sezer, "Bu anlamda belediyemiz lavanta fidesi dağıtımında bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. Bu anlamda belediyemize teşekkür ediyorum. İlçede verimi çok, getirisi fazla olan ürün yetiştirmek üzere her daim çiftçilerin yanında ve arkasındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Furkan Palalı Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer: "Her zaman çiftçimizin yanındayız" | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:36:48. #1.14#
title