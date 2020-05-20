Nallıhan'da iyilik akımına ilgi çığ gibi büyüyor
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Nallıhan'da iyilik akımına ilgi çığ gibi büyüyor

Nallıhan'da iyilik akımına ilgi çığ gibi büyüyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ramazan Bayramı'nda ilçedeki çocukları sevindirmek için bir grup hayırseverin harekete geçmesi sonucu "İyilik Akımı" olarak adlandırdıkları kampanyaya ilgi çığ gibi büyüyor.

20.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:27

Nallıhan'da iyilik akımına ilgi çığ gibi büyüyor

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ramazan Bayramı'nda ilçedeki çocukları sevindirmek için bir grup hayırseverin harekete geçmesi sonucu "İyilik Akımı" olarak adlandırdıkları kampanyaya ilgi çığ gibi büyüyor.

Nallıhan'da Ramazan Bayramı'nda ilçedeki çocukları sevindirmek için bir grup hayırseverin harekete geçmesi sonucu "İyilik Akımı" olarak adlandırdıkları kampanyaya ilgi çığ gibi büyüyor.

Nallıhan'da kendilerine iyilik akımı gönüllüleri diye hitap eden bir grup hayırseverin başlattığı ve Nallıhan'daki kamu kurum esnafların da desteğini alarak Ramazan Bayramı münasebetiyle Nallıhan'daki çocuklara hediyeler ulaştırıyor.

Nallıhan'da kendilerine iyilik gönüllüleri diye hitap eden bir grup hayırsever başlattıkları çalışma ile Ramazan Bayramı'nda Nallıhan'daki çocuklara hediyeler ulaştırarak onları sevindiriyor. Amaçlarının çocuklar ve onları sevindirmek ve güler yüzlerini ortaya çıkarmak olduğunu belirttiler.

500 Koli Hazırlandı

Nallıhan'da bir ilke imza atarak iyilik akımının başlamasında öncülük yapan Alican Özmen, Ahmet Çağrı Sezer, Emre Güner, Oğuz Güner, Volkan Erdoğan, Oğuzhan Tunar ve Kadir Sarıkaya ortaklaşa yaptıkları açıklamada "Biz Nallıhan'ımızda iyilik akımı diye bir çalışma başlatmayı düşündük bu çalışma sayesinde Nallıhan esnafımızdan, kamu kurumlarımızdan inanılmaz destekler aldık. Bu destekler sonucunda ilgiler çığ gibi büyüyerek 500 koli hazırlayarak Nallıhan'da köylerimizde ve ilçe merkezimizdeki çocuklarımızın her birine bayramda dışarı çıkamayacaklarından ötürü bayram sevincini ve mutluluğunu evlerine götürerek örnek olmak istedik" dediler.

Nallıhan'da iyilik akımına ilgi çığ gibi büyüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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