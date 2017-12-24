Myk Başkanı Hariri Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri ile bir araya geldi.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Cubeyr, başkent Riyad'daki ofisinde MYK Başkanı Hariri'yi kabul etti.



Görüşmede, Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler ile Suriye halkının beklentilerinin karşılanmasıyla ilgili meselelerin ele alındığı belirtildi.





Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.