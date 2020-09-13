Mustafakemalpaşa'da tedbirlere uymayan 30 kişiye para cezası
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Mustafakemalpaşa'da tedbirlere uymayan 30 kişiye para cezası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi.

Mustafakemalpaşa'da tedbirlere uymayan 30 kişiye para cezası
13.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:40

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, kahvehanede maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 30 kişiye toplam 35 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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