Mustafakemalpaşa'da tedbirlere uymayan 30 kişiye para cezası
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi.
13.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:40
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, kahvehanede maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 30 kişiye toplam 35 bin lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA