Müsiad İzmir Şube Başkanı Ülkü'den Zeytin Dallı Destek

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ülkü'den Zeytin Dallı destek

KİLİS - MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerinin ve Kilis'in yanında olduklarını göstermek için geldiklerini söyledi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, İzmir'in zeytin yağının meşhur olduğunu bu kapsamında zeytin fidanları getirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü, "Genel merkezimizin bugün Kilis'te, Başkanlar toplantını yapma kararı, ordumuza Kilis'te ve Gaziantep'te, Afrin'de, şuan ülkemizin güvenliğini sağlamak için askere ve ordumuza destek olmak için toplantıyı burada yaptık. Bizde MÜSİAD üyeleri ve başkanları ile teşkilatları olarak, destek olmak amaçlı, belli başlı toplantı ve ziyaretler yapacağız. İzmir biliyorsunuz, zeytinyağı ve zeytin ağıcının bol olduğu bir bölge, zeytin dalı hareketini destekleme amaçlı buraya zeytin dalı fidanı getirdik. İnşallah bunları burada gerekli kurumlara teslim edeceğiz. Bu anlamlı hediyeye teslim edeceğiz" dedi.