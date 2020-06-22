HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

MÜSİAD ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında iş birliği anlaşması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) arasında Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

MÜSİAD ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında iş birliği anlaşması
22.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:25

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) arasında Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

MÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye'nin kalkınması, bölgesinde etkin, küresel ölçekte ise saygın bir ülke olması idealiyle çalışmalarını sürdüren dernek, Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor.

Bu bağlamda, MÜSİAD ile HAK arasında Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek, iş dünyasında bu konudaki farkındalığı artırmak ve dünyadaki helal belgeli ürün ve hizmet pazarından Türkiye'nin daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Düzenlenen törende, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve HAK Başkanı Zafer Soylu yer aldı.

Anlaşma kapsamında; kurumlar arasında helal gıda altyapısı ve helal belgeli ticaret alanlarında bilgi alışverişi yapılması, helal gıda konusunun toplum nezdinde itibar görmesi amacıyla ortak eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında helal belgelendirme ve helal belgeli ticaret gibi konularda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Helal Akreditasyon Kurumu, yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyette bulunmak, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında Türkiye'yi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunan tek kurum olarak öne çıkıyor.

"Helal üretim ve tüketim konusundaki duyarlılık azalmış durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak helal tüketim konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, "İslam coğrafyasında ne yazık ki helal tüketim konusundaki duyarlılığımızı kaybetmiş durumdayız. Helal üretim ve tüketim noktasında, Müslümanlar arasındaki bilinç düzeyi maalesef oldukça düşük. Bizler MÜSİAD olarak, bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla, üye-ülke-ümmet prensibiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda geçen aylarda İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"HAK ile imzaladığımız anlaşmayla bir ileriki aşamaya geçmeyi planlıyoruz. HAK ile ortaklaşa yapacağımız seminer, konferans, eğitim programları gibi organizasyonlarla helal akreditasyon konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz üzerinden yapacağımız çalışmalarla, buralarda faaliyet gösteren üyelerimizin akreditasyonu konusunda da faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Kaan, Çin'de ortaya çıkan salgının yabani hayvanlardan bulaştığına dair ciddi iddialar olduğunu belirterek, "Bu noktada maalesef Türkiye olarak da salgının hem ekonomik hem de sosyolojik etkilerini ciddi manada hisseden bir ülkeyiz. Bu durumda, İslam'ın emrettiği yeme, içme, temizlik ve helal dairede yaşama anlayışının önemini daha yakından idrak ediyoruz. Bu bağlamda, Helal Akreditasyon Kurumu ile yaptığımız anlaşma bir kez daha önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşma küresel düzeyde bir adım olacak"

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu da bugünün dünyasında standartları oluşturmanın ürünü üretmek kadar önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Standartları oluşturmanın ön şartı ise kalite altyapısı alanında gelişmiş bir ülke olabilmektir. Ülkemiz, Avrupa Birliği ile kurmuş olduğu gümrük birliği vasıtasıyla dünyaya açık ve gelişmiş kalite altyapısına sahip bir ekonomidir. Bu nedenle Türkiye, Müslüman dünyasında İslam İşbirliği Teşkilatı-SMIIC standartları uyarınca akreditasyon yapabilen ilk ülke olmuştur.

Bu itibarla, MÜSİAD ile yapılan iş birliği protokolünü önemsiyoruz, küresel düzeyde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir denetim ve akreditasyon mekanizması kurulması hedefine yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Ekonomi
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Ekonomi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Ekonomi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Ekonomi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Ekonomi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: MÜSİAD ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında iş birliği anlaşması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:29:44. #1.15#
title