Murzioğlu: "Destek paketleri devreye alınmalı"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamaların işletmelere ekonomik yük olarak geri döndüğünü belirterek, normal çalışma seyrine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini ve diğer...

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamaların işletmelere ekonomik yük olarak geri döndüğünü belirterek, normal çalışma seyrine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini ve diğer destek paketlerinin de bir an evvel devreye alınmasını beklediklerini söyledi.

Samsun TSO Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Online ortamda yapılan meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamalarla ilgili başlayan Murzioğlu, "Uzun süredir maddi manevi mücadele verdiğimiz pandemi sürecinde önlemler de içinde bulunduğumuz koşullar gözetilerek yeniden düzenleniyor. Kısıtlamalar maalesef işletmelerimize ekonomik yük olarak geri dönüyor. Bu süreçte üyelerimizden kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere kamu alacaklarının ötelenmesi, yeni kredi desteklerinin sağlanması gibi sürekli talepler alıyoruz. Sizlerin ve tüm üyelerimizin benzer endişeler taşıdığını biliyorum" diye konuştu.

En büyük endişe çeklerde

Pandemi sürecinde işletmelerin cirolarının büyük ölçüde azaldığını kaydeden Başkan Murzioğlu, "Üyelerimizin büyük bir kısmı verginin, çekin, genel giderlerin nasıl karşılanacağını kara kara düşünür hale geldi. Ödemeler konusunda en büyük endişe çeklerle ilgili. Ticarette en çok kullanılan çekler aynı zamanda itibar anlamını da taşıyor. Yaşadığınız endişeyi biliyorum. Bu konudaki endişelerimizi milletvekillerimiz başta olmak üzere TOBB'a ve diğer ilgili yerlere ilettim. Siz de biliyorsunuz, TOBB Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti sürecin başından beri aynı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kısa çalışma ödeneğinin uzatılması kararı şüphesiz bu çabaların sonucudur. Biz işletme sahipleri çalışanlarını her zaman ailesinin bir parçası görmüştür. Dolayısıyla istihdamın anlamı bizim için çok farklı anlamlar taşımaktadır. Bu nedenle imkansızlıklar nedeniyle herhangi bir çalışanın işten çıkarılması hakikaten istemediğimiz bir hadisedir. İstihdamın sürdürülebilirliği adına en azından normal çalışma seyrine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer destek paketleri de beklentimiz dahilindedir. İnşallah bir an evvel devreye alınır" şeklinde konuştu.

"Yerel firmalara sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan erzak paketleri hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Murzioğlu, "Her yıl hem TOBB desteği hem de bütçemiz imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine erzak desteği sağlıyoruz. Bunun için komisyonumuz Ramazan öncesi bir araya geliyor, kolinin içeriğine ve içindeki her bir ürünün kriterlerine karar veriyor. Odamız web sayfasından ilana çıkıyoruz. Verilen teklifler ürün içeriğiyle birlikte değerlendiriliyor. Kendimizin tüketmekten imtina edeceği ürünleri asla bu paketlerin içine koymuyoruz. Bu yıl 12 kalem ürün belirlendi. Her biri gramajı ve adıyla kartlara basıldı. 1100 aileye bu erzakları ulaştırdık. Bu yıl istediğimiz kriterleri en ekonomik şekilde odamız üyesi bir firmamız sağladı. Biz her ortamda 'Samsun'da Var, Samsun İçin Al' diyoruz. Samsun'daki yerel firmalarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Odamız üyesi Samsunlu firmalarımız bu imkana haizken bizim başka yerlerden böyle bir alım yapmamız mümkün değildir. Gönül isterdi ki, sadece ihaleyi verdiğimiz firma yerli olmasın, içindeki ürünlerin her biri de Samsun markası olsun. Diliyorum bir gün o da olur. Bununla birlikte söylemimizin her zaman arkasındayım. Samsun'da Var, Samsun İçin Al. Yerel işletmelerine sahip çık, Samsun için daha fazla AŞ ve iş olsun" ifadelerini kullandı.

Murzioğlu ayrıca, 3–12 Mayıs tarihleri arasında düzenleyecekleri 'Samsun Export - Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı' hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin değerlendirilip karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı