Murat Kekilli İsrail İçin Beste Yaptı: Sana Ülke Diyenin Yüzüne Tüküreyim

Murat Kekilli İsrail İçin Beste Yaptı: Sana Ülke Diyenin Yüzüne Tüküreyim

Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail'le ilgili "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" sözlerine beste yapan Murat Kekilli, büyük beğeni topladı.

Amerika'nın onayıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama sanat dünyasından da tepkiler yükseldi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yıldız Tilbe'nin İsrail'e yönelik yaptığı sert açıklamalardan sonra Murat Kekilli de harekete geçti. Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail'le ilgili sözlerini besteleyen Adanalı sanatçı, takipçilerinin beğenisini topladı.

"YIKILASIN İSRAİL, ENKAZINI GÖREYİM"

Kekilli, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" ifadelerini kullandı.

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