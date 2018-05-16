Murat Kekilli İsrail İçin Beste Yaptı: Sana Ülke Diyenin Yüzüne Tüküreyim
Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail'le ilgili "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" sözlerine beste yapan Murat Kekilli, büyük beğeni topladı.
Amerika'nın onayıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama sanat dünyasından da tepkiler yükseldi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Yıldız Tilbe'nin İsrail'e yönelik yaptığı sert açıklamalardan sonra Murat Kekilli de harekete geçti. Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail'le ilgili sözlerini besteleyen Adanalı sanatçı, takipçilerinin beğenisini topladı.
"YIKILASIN İSRAİL, ENKAZINI GÖREYİM"
Kekilli, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (11)
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Boş / havaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ADAMLAR YAPICAZ DİYO YAPIYO.ARKASINDAN BİZ NE KADAR PROTESTO VARSA ONU YAPIYORUZ BESTE YAPIYORUZ ATIYORUZ TUTUYORUZ KURUSIKI PATLATIYORUZ SONUÇ SIFIR.BÜYÜK ELÇİYİ GÖNDERİYORUZ ONU ÇAĞIRIYORUZ BUNU AĞIRLIYORUZ SONUÇ SIFIR.YAZIK YA.Cevap Yaz 9 Yayından KaldırBATUHAN: Doğru diyorsunuz da siyonizmin arkasında amerikanın olduğunu unutuyorsunuz.3 Yayından Kaldır
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DUNYAYA NEFRET TOGUMLARI SACMAKTAN BAŞKA İŞE YARAMAYAN INSANLAR.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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SONRADA ISRAEL NIYE PKK YI DESTEKLIYOR DERIZ.Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır