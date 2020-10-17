Murat Arslan yeniden AK Parti Bafra Gençlik Kolları başkanı oldu
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Murat Arslan yeniden AK Parti Bafra Gençlik Kolları başkanı oldu

17.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:04
Murat Arslan yeniden AK Parti Bafra Gençlik Kolları başkanı oldu

AK Parti Bafra İlçe Gençlik Kolları başkanlığına Murat Arslan yeniden seçildi.

AK Parti Bafra İlçe Gençlik Kolları başkanlığına Murat Arslan yeniden seçildi.

Bafra Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye mevcut başkan Arslan, tek aday olarak katıldı.

Kullanılan oyların tamamını alan Arslan, yeniden başkanlığa getirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, kongrede yaptığı konuşmada, gencinden yaşlısına her zaman ve her koşulda nerede olmaları gerekiyorsa orada olacaklarını belirterek, "Gençliğin gücü, hepimizin gücü demektir. Yılmadan ve durmadan hep birlikte gidilecek daha çok yolumuz var." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de gençliğin heyecanını hissetmenin kendisini de gençlik yıllarına götürdüğünü dile getirerek, "Samsun'da AK Parti'nin kurucusu olmak kadar birçok gencimizin dava uğruna, vatan millet sevdasına çalışmalarını görmek beni çok onurlandırıyor. Her zaman inandığımız yolda daha büyük inanç ve gayretle yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arslan ise 3 yıl önce büyük heyecanla devraldığı dava sancağını bugüne kadar şerefle taşıdıklarını vurgulayarak, "Toplamda 7 yıllık görev süremiz başlı başına çocuklarımıza gururla bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır." diye konuştu.

Kongreye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ile AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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