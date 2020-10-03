Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

03.10.2020 00:39 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:42
Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinin Belediye Başkan Yardımcısı ailesiyle teslim oldu.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinin Belediye Başkan Yardımcısı ailesiyle teslim oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab kentinde yerel kolluk birimleri ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı, El Bab ilçesinde eşi ve bir çocuğu ile teslim alınmıştır." denildi.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Abdulhekin Ayhan
Magazin Şehrazat Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Babel Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Ateş Ekim Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu - Münbiç
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 00:42:34. #1.15#
title