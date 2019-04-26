Mülteci Çocukların Bayram Coşkusu: 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Onlar da Unutulmadı

Mülteci Çocukların Bayram Coşkusu: 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Onlar da Unutulmadı

Dünya çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de 3,6 milyon Suriyeli mülteci arasında 1,6 milyon kadar çocuk bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu sene mülteci çocuklar unutulmadı

Mülteci Çocukların Bayram Coşkusu: 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Onlar da Unutulmadı

Dünya çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli mülteci arasında 1,6 milyon kadar çocuk bulunuyor. Hayata zaten zor bir başlangıç yapmış olan bu çocukların kayıp bir nesle dönüşmemesi ise, sosyal uyum alanındaki farklı çabaları gerektiriyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu sene mülteci çocuklar unutulmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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