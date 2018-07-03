Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu! "Muharrem İnce Kazanmış Gibi Davranıyoruz" Grubu Kuruldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yenilgisini kabullenemeyen sosyal medya kullanıcıları, Facebook'ta kurdukları "Bu grupta Muharrem İnce kazanmış gibi davranıyoruz" grubunda yaptıkları sıra dışı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

YÜZDE 30,64 İLE SEÇİMİ KAZANAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52,59 oy alarak yeni sistemin Cumhurbaşkanı Seçildi. Muharrem İnce ise yüzde 30,64 oy aldı.

"BU GRUPTA MUHARREM İNCE KAZANMIŞ GİBİ DAVRANIYORUZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yenilgisinin ardından kurulan "Bu grupta Muharrem İnce kazanmış gibi davranıyoruz" grubu sosyal medyayı salladı.

İşte sosyal medyanın gündemine oturan grupta yapılan ilginç paylaşımlar