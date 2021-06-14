Muğlalı okçulardan 12 madalya

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-2) yarışması sona erdi.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-2) yarışması sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin okçuluk takımı, Türkiye genelinden 76 kulüpten 319 sporcunun katıldığı yarışmada toplam 12 madalya kazandı. Ejder Sözen'in antrenörlüğünü yaptığı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin okçuluk takımında yer alan Hazal Burun, yıldızlar kategorisinde bronz madalya, Songül Lök, büyüklerde gümüş, gençlerde bronz madalya, Emircan Haney büyüklerde altın, gençlerde bronz madalya kazandı. Sevda Yaka, Hazal Burun ve Songül Lök'ten oluşan genç kız takımı gümüş madalya, Emircan ve Songül'den oluşan karışık takım gençlerde altın madalya, büyüklerde de bronz madalya kazandılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı