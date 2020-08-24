Muğla sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşanıyor Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Ula sahillerinde, sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Ula sahillerinde, sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde, serinlemek isteyenler sahillere akın etti.

Halk Plajı, Çınar ve Akçapınar sahillerinde, denize giren tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Sahil bandında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla maske denetimi yapan jandarma ekipleri, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde bulunan plajlarda da yoğunluk yaşandı. Bazı turistler Dalyan Kanalı'nda teknelerle gezerek tarihi Kaya Mezarları izledikten sonra İztuzu Sahili'ndeki plajlarda denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Plajda bulunan görevliler tarafından şemsiye ve şezlonglar sürekli dezenfekte edilirken, ekipler tarafından maske denetimi yapıldı.

Fethiye ilçesinde de adrenalin tutkunları Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler, denize girip güneşlendi.

Bodrum'da ise tatilciler Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA