Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam ediliyor.

18.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:22
Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

'nın ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam ediliyor.

ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Mahallesi'ne geldi.

Çalışmalar kapsamında kaçak olduğu belirlenen bir ahşap ve iki betonarme yapının yıkımı gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Söğüt'ün yanı sıra Selimiye ve Bozburun mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.

Kaynak: AA

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: Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
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