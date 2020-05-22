MUĞLA Kısıtlama öncesinde Marmaris'teki denetimler arttı Kısıtlama öncesinde Marmaris'teki denetimler arttıMARMARİS-Muğla Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktası'nda denetimler artırıldı.

Kısıtlama öncesinde Marmaris'teki denetimler arttı

MARMARİS-Muğla Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktası'nda denetimler artırıldı. Marmais'de, sekiz saatte 3 bini ticari ve 670'i özel olmak üzere toplam 3 bin 670 araç geçiş yaptı.

4 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde vatandaşlar yazlık beldelere gitmeyi tercih edince, bu noktalardaki trafik denetimler de artırıldı. Marmaris'te, ilçe girişinde denetleme yapan jandarma ve polis ekipleri, araçları durdurarak sürücü ile yolcuların ateşlerini ölçtü. İlçenin girişinde, uzun araç kuyrukları oluştu. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Aydın, Denizli ve Antalya'dan özel araçlarıyla yazlıklarına gelen vatandaşlar oldu. İlçeye, 8 saatte 3 bin 670 aracın geçiş yaptığı öğrenildi. Araçların 3 bininin ticari olduğu, 670'inin ise özel araç olduğu öğrenildi.

Kurumsal bir süpermarketin satış temsilcisi Ahmet Göstepen, "Her ilçe giriş-çıkışında denetlemeler yapılması çok güzel ama aşırı bir yoğunluk ve bekleme yaşanıyorö dedi. Aydın'dan gelen ve toptan gıda işiyle uğraşan Demir Güzel ise, "Marmaris ve Datça ilçelerine gıda ürünlerini teslim edip geri döneceğiz. Gece saat 00.00'dan itibaren yasaklar başlıyor. Bu tür denetimlerin sık yapılması huzur ve güven veriyorö dedi.

Kaynak: DHA