Muğla'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı
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Muğla'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

18.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:08
Muğla'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde, valizine uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde, valizine uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla-Yatağan kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüsün bagajında arama yapıldı.

Kokuya duyarlı narkotik köpeği "Çimen" yardımıyla yapılan aramada, İ.Ö'ye ait olduğu belirlenen valizde bir miktar esrar ile reçeteye tabi ve uyuşturucu etkisi gösteren hap ele geçirildi.

Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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