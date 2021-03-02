Muğla'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

Muğla'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında, değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salonu'nda yapılan toplantıya Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Suphi Olcay, İlçe Kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü İskender Gencer katıldı.

Toplantıda, ilk olarak salgınla mücadele konusu görüşüldü. Salgının halk sağlığı üzerinde oluşturduğu riskin en aza indirilmesi konusunda kaymakamlıklar, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sahada olması gerektiği vurgulandı.

Turizm güvenliğinin artırılması ve yaz sezonunda turistlerin huzur ve güven içinde tatil yapmalarının sağlanması için gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığı, eksikliklerin giderildiği belirtilen toplantıda, Muğla'da doğa turizminin yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık verilmesi, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması konuları görüşüldü.

Kaçak ve imara aykırı yapılar ile mücadelenin il genelinde devam edeceği, olası afetler durumunda vatandaşların ve çevrenin zarar görmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan hazırlıklar ve çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, 1480 kilometre kıyı şeridine sahip Muğla kıyılarını korumak amacıyla son yıllarda artan deniz trafiği, deniz araçlarının park yeri sorunu ve deniz araçlarının sebep olduğu çevre kirliliğinin, en aza indirilmesi amacıyla Muğla Valiliği koordinesinde denize kıyısı olan ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyeleri, Deniz Ticaret Odaları, GEKA ve Muğla'ya Hizmet Vakfı iş birliğinde proje hazırlanması konusu değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç