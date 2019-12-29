Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Roma ve Helenistik dönemlerine ait 65 sikke ele geçirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Roma ve Helenistik dönemlerine ait 65 sikke ele geçirildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Armutalan Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eser kapsamına giren 65 sikke, 3 heykelcik ele geçirildi.
Şüpheli O.Ç. ekiplerce gözaltına alındı, ele geçirilen eserler Marmaris Müze Müdürlüğüne teslim edildi.